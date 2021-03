Trevisani: “La stagione del Napoli è positiva. AdL ha commesso un errore”

Riccardo Trevisani, telecronista di Sky Sport, ha parlato durante il programma “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “È comica la discussione sulla stagione del Napoli, a mio avviso positiva, perché se vincesse il recupero contro la Juventus sarebbe terzo. Se proprio non volete considerarla così, al massimo va vista come ingiudicabile. Il Napoli ha avuto numerose assenze, soprattutto in attacco. Non ha il suo giocatore più caro da tre mesi e prima di ieri non aveva nemmeno Mertens. L’errore di De Laurentiis è quello dopo la partita contro il Verona, quando non vi erano motivi per mettere in discussione Gattuso facendo quei sondaggi”.