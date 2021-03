Sky, Nosotti: “Il Napoli può giocarsela con le prime in classifica, ma deve mettere alle spalle delusioni”

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“La Champions è lì per il Napoli, tutto può accadere. Interessanti le sfide con il Sassuolo e con il Bologna che si sta riprendendo. Quando si arriva a marzo, è il periodo della vittoria dei campionati e delle qualificazioni alle coppe europee. Tutti sono in gioco, hai alla portata di mano gli obiettivi. Il Napoli ora sta ritrovando i giocatori. ma deve mettere alle spalle delusioni e rese dei conti. La società deve lasciare i calciatori in quel brodo e far pensare solo alle gare da giocare. Gli azzurri possono giocarsela con le prime in classifica perché anche loro nei primi posti”