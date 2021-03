Il giornalista Nicolò Schira fa il punto della situazione riguardante Jordan Veretout, centrocampista della Roma che è in procinto di rinnovare con i giallorossi:

Scommessa vinta da #Fonseca su #Veretout: il tecnico in estate disse al francese (corteggiato dal #Napoli) per convincerlo a restare all’#ASRoma che avrebbe segnato 10 gol in SerieA. Ora il regista ha scommesso col suo agente che arriverà a 15. Pinto al lavoro per rinnovo al 2025— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 28, 2021