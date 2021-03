Non è ancora recuperato Jeremie Boga. Anche oggi l’esterno del Sassuolo si è allenato a parte, il trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra non è ancora superato. Queste le novità dopo l’allenamento odierno in vista del Napoli: “Lavoro differenziato per Jeremie Boga, Mehdi Bourabia e Vlad Chiriches”. Domani la conferenza stampa di De Zerbi alle 15: si capirà se i tre saranno a disposizione in extremis o ancora out.