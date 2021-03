Salvione: “Il rientro di Osimhen è un’ottima notizia in vista delle prossime partite”

Pasquale Salvione, giornalista de Il Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli. “Il rientro di Osimhen è un’ottima notizia per Gattuso. Vanno recuperati il prima possibile tutti gli assenti, Manolas, Lozano e Petagna. Un Napoli al completo è ovviamente una cosa diversa rispetto a quello che ha sofferto così tanto nell’ultimo mese e mezzo. Il nigeriano stava riprendendo fiducia e condizione. Ora probabilmente già con il Sassuolo potrà giocare uno spezzone di gara. Sicuramente è una buona notizia anche in vista di questo tour de force che dovrà affrontare il Napoli contro Juve, Milan e Roma. Il Sassuolo è avvantaggiato perché non ha giocato la partita contro il Torino, dunque, ha avuto più tempo per preparare la gara contro il Napoli”.

Su Ghoulam resta il dubbio, le prestazioni di quest’ultima settimana lasciano il dubbio. Evidentemente Gattuso ha fatto delle scelte in base a quanto dimostrato in allenamento. Non è possibile che abbia cambiato completamente il suo stato di forma nel giro di 10 giorni, per cui avrebbe meritato maggiore spazio.