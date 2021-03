Repubblica – Napoli segnali di ripresa, si sono viste soluzioni interessanti

Antonio Corbo nel suo consueto editoriale per Repubblica ha analizzato la partita tra Napoli e Benevento ponendo una lente d’ingrandimento sulle nuove soluzioni trovate da Gattuso.

L’editorialista ha sottolineato come l’allenatore del Napoli si sia fidato dell’ “usato garantito” dando spazio ai giocatori di più esperienza come Ghoulam, Insigne, Mertens e Koulibaly quelli che possono essere considerati i veri leader di questo gruppo.

Si sono visti anche nuovi principi tattici perchè con l’attacco leggero c’è più possibilità dell’interscambio di posizioni ed i difensori avversari non possono più avvalersi del punto di riferimento com’era cin Petagna o Osimhen.



Rassicurante il reparto difensivo, con i due terzini bravi anche in fase propositiva; bene Rrahmani sicuro e pulito nei suoi pochi interventi, bene il filtro davanti alla difesa di Bakayoko, Fabian in ripresa e Zielinski che inventa e fa brillare gli occhi, l’unico neo è dato dalle due disattenzioni di Koulibaly che sono valse il doppio giallo e la certezza di andare a Reggio Emilia con una squadra ancora in emergenza e senza il suo leader difensivo.