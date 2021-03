Nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia, Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato della lotta scudetto e ha ribadito di credere ancora alla possibilità i bianconeri possano riportare il tricolore a Torino. Le sue parole:

“Non parlo solo come allenatore ma come componente del gruppo squadra: i ragazzi ci credono, lavorano per questo. Gli obiettivi non cambiano, e noi continuiamo a pensare a questo”.