Padovan: “Gattuso a fine anno andrà via. Koulibaly andava sostituito prima”

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per la trasmissione Punto Nuovo Sport Show facendo il punto della situazione sul momento degli azzurri:

“Le critiche erano fondate: quella col Benevento è stata una buona partita e non credo ci sia tanto da dire a riguardo. La frattura tra Gattuso e la dirigenza credo si sia trasferita anche ai tifosi. Alla fine di quest’anno, qualsiasi sia il risultato, questo rapporto tra Gattuso ed il Napoli volgerà al termine. Koulibaly andava sostituito prima, ma l’allenatore era preoccupato per questa partita. Un mister che non ammette di avere paura non è persona sincera e Gattuso temeva questa partita. Non cambiando, ha fatto il danno”.