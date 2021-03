O Faouzi, mio Faouzi: sei tornato?

Memorie di storia narrata e scolpita nell’accademia dei ricordi memorabili di gesta sarriana rievocano uno spirito algerino dormiente, scopertosi ancora vivo e vegeto.

E’ Faouzi Ghoulam, intraprendente e solidale anima che tanto ama la società partenopea. Quella forza d’animo che ti ispira a fare del bene, innata, inconsapevole e spesso senza motivazioni accompagna Faouzi nella sua avventura napoletana dal 2014 ad oggi. Da quando ha vestito questi colori, appendendoli con due chiodi fissi nel suo grande cuore, non ha mai smesso di recitare la preghiera dell’amore; mai in maniera velata o banale, appartenenza spontanea di un sentimento viscerale che ha una forte identità.

Alla ricerca di un patriottismo che lega milioni e milioni di corpi avvolti in una sola anima, quella peregrina che cerca la generosità anche nelle piccole cose. La tua Faouzi, rimasta intatta nonostante gli anni.

Preservare il passato per rendere un futuro migliore.

Non è un obbligatorio do ut des a farla da padrone quando l’animo gentile e smaliziato di un essere umano predomina sull’altro. Ed è proprio così per il nostro Faouzi, che niente ha chiesto da Napoli per ricambiare un forte sentimento di passione che lega la sua anima alle falde del Vesuvio.

Il concetto di memoria condivisa che tanto lega il flusso dei tifosi azzurri ci riporta a due date diametralmente opposte, mai lontane dalle mente e mai lontane dal cuore: Ferrara, 23 settembre 2017, Spal-Napoli 2-3 e Napoli e 1 Novembre 2017, Napoli-Manchester City 2-4. Nella prima abbiamo assistito all’apoteosi del terzino azzurro, con il goal vittoria stupendo in quel di Ferrara dopo una partita soffertissima. Nella seconda abbiamo assistito all’infortunio più traumatico per la carriera di Ghoulam, in una delle sue gare più belle ed entusiasmanti dopo l’urlo della Champions.

Nella parte sinistra del rettangolo verde, partita dopo partita, una furia spingeva imperterrita con sgroppate a cui il San Paolo, all’epoca, assisteva sbigottito nella maniera più assoluta. Un uomo in più in fase difensiva, un uomo in più in fase d’attacco. La prima direttamente proporzionale alla seconda, equilibrio intatto.

Ultima data, 28 Febbraio 2021, Napoli-Benevento 2-0. E’ un film già visto o l’inizio di una nuova era? Chi ben comincia, è a metà dell’opera. Oppure, “il tempo è galantuomo”. O, meglio ancora, “chi vivrà, vedrà”. Quanti proverbi potrebbero sintetizzare quello che l’emozione travalica arrestando la razionalità dei nostri pensieri?

Ci eravamo illusi di aver rivisto il vecchio Faouzi nella precedente stagione e nelle prime fasi di questa, adesso siamo ad un passo dal crederci davvero. Ma per esserne convinti, mio caro fratello algerino, devi mostrarci che l’oro nelle tue gambe tornerà a luccicare. Si, quello tenuto in ordine nel cassetto dei ricordi insomma. Segregato sull’ultimo scaffale, quello che non spolveri da una vita e che per anni hai lasciato in pessime condizioni.

L’oro di Napoli ti aspetta a braccia aperte, Partenope i suoi figli non li dimentica; Antonello Venditti nella sua “Amici miei” afferma che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Si, amori “indivisibili”, che solo il tempo separa e riunisci dopo avventure indimenticabili.

E per quel 31 stampato sulla casacca azzurra, ci sono milioni di tifosi che ti aspettano per abbracciarti virtualmente e renderti onore per non aver mollato.

Lorenzo De Medici in una sua novella dal titolo “La ginestra” usa tali parole: “Perché nissuna cosa infine è difficile a chi vuole, et chi la dura la vince”: tradotto significa che niente sarà per difficile da ottenere per chi lo vuole davvero e chi lotta, fino alla fine, finirà per trionfare.

E noi trionferemo insieme a te, perchè non c’è cosa più bella che vederti sorridere.

A te, Faouzi.

“The Show Must Go On”. Noi con te e tu con noi.