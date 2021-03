Mauro: “Gattuso vuole la Champions: c’è un azzurro su cui farei affidamento sempre!”

Massimo Mauro, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha ritrovato un Mertens che ha giocato zoppicando e non al meglio, non oso immaginare quando starà bene. Non vedo l’ora di vedere il Napoli al completo contro gli squadroni. Rrahmani? Io quel ragazzo lì non lo toccherei mai più, chiunque sia chi deve entrare, sta dimostrando di essere un ottimo difensore su cui affidarsi. Obiettivo Champions? Gattuso non lo perde mai di vista. Se lo lasciano in pace e lo lasciano lavorare secondo me il Napoli battaglierà fino alla fine per il quarto posto e farà bene”.