Marani: “Col ritorno di Mertens il Napoli è tornato a vincere. C’è però un problema”

Matteo Marani, vicedirettore di Sky, ha così commentato la vittoria del Napoli contro il Benevento presso gli studi della stessa Sky:

“Il gol di Mertens è tutto tranne che facile. Con lui il Napoli è tornato alla vittoria. Il grande problema dei partenopei sta in una statistica: il Napoli è la squadra che tira di più in Serie A, e per i tiri che fa, segna molto poco. Questo ha tolto serenità all’ambiente. Se nella piazza partenopea sarà trovata la giusta calma si potrà raggiungere il quarto posto”.