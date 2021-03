Diego Armando Maradona Jr, ha commentato a Radio Crc le parole dell’arbitro Orsato:

“Finalmente un arbitro che parla in televisione rilasciando un’intervista, però a me non piace essere preso in giro. Dopo le immagini del fallo di Pjanic in Inter-Juve come è possibile che abbia detto di non aver valutato bene l’azione? Resta l’amaro in bocca per il Napoli per quello che è successo”.