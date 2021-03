Il Roma – Vittoria che rasserena l’ambiente ma Gattuso è ancora in bilico

L’edizione odierna de Il Roma ha realizzato un focus sulla situazione che gira attorno alla panchina del Napoli e alla figura di Gattuso.

La testata giornalistica ha sottolineato come questa vittoria sia stata fondamentale per rasserenare l’ambiente anche se la figura di Gattuso è tutt’altro che salda. Visti gli ultimi risultati piuttosto altalenanti, la società ragiona partita per partita e vuole continuare con il tecnico attuale che però deve far si che questo possa accadere senza costringere la società a prendere provvedimenti improvvisi. In quest’ottica sarà fondamentale questa settimana con gli impegni con Sassuolo e Bologna prima della settimana infernale che vede Milan, Juventus e Roma tutte in trasferta.

Il Napoli deve vincere le prossime due per giocarsi tutte le carte nei tre big match consecutivi. Molto probabilmente sarà Gattuso a giocarsi il quarto posto ma attenzione alle prossime due.