Il Roma – Gesto simbolico del Benevento al Vigorito: striscione per Maradona

Anche il Benevento ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona con uno striscione appeso nei pressi del Vigorito.

Come riportato infatti dall’edizione de Il Roma, i tifosi sanniti hanno voluto omaggiare in questo modo il più grande calciatore di tutti i tempi, non potendo partire per Napoli. Una decisione bellissima condita da parole molto emozionanti dei tifosi del club campano. Un simbolo di fratellanza che una delle compagini avversarie agli azzurri ha voluto manifestare, insieme alle tante che si sono unite al dolore della scomparsa.

C’è poco da fare, dopo mesi Maradona continua ad unire anime e menti indissolubilmente nella maniera più semplice possibile. Anche questo, anzi soprattutto questo, è calcio.