Il ritorno in campo con un goal importante, le pagelle di Dries Mertens

Dries Mertens è tornato titolare dopo diverso tempo ed ha subito inciso alla sua maniera con un goal importante che ha sbloccato la partita. Leggiamo insieme le pagelle dedicate al belga:

Corriere dello Sport – Voto 6,5: Il calciatore ritrova la titolarità e timbra la sua duecentocinquantesima presenza in maglia azzurra con il goal numero 131. Un ritorno migliore non poteva esserci.

Gazzetta dello Sport – Voto 6,5: Il belga non si smentisce mai, segnando un goal importantissimo del vantaggio contro il Benevento. Decisivo.

Tuttosport – Voto 7: Non delude le aspettative e torna subito in goal, ci prova più volte e trova un rete importantissima per la sua squadra.

Dries Mertens è tornato e si spera che possa dare la continuità che manca a questo Napoli. La sua brillantezza in fase offensiva è mancata e il Napoli ne ha bisogno in questo finale di stagione se vuole raggiungere il quarto posto e disputare la prossima Champions League.