Il Mattino – La difesa, si stanno iniziando a costruire certezze

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto un importante focus sul reparto arretrato del Napoli e su come Gattuso stia trovando sempre più certezze.

La testata giornalistica campana sottolinea come gli azzurri, dopo quella con il Benevento abbiano concluso la quarta partita consecutiva imbattuti in casa( Fiorentina, Parma, Juventus e Benevento ndr.) Gattuso sta concedendo sempre più fiducia ad Amir Rrahmani, fino a poco tempo fa considerato oggetto misterioso ed investimento ingiustificato mentre adesso continua a dispensare grandi prestazioni con sicurezza ed ordine, i due prìncipi cardine per un difensore.

Resta da perfezionare la concentrazione e l’attenzione per tutti i 90′ ma il Napoli con questo assetto e con l’inserimento di Ghoulam sembra stia trovando la quadra anche nel reparto arretrato; la prova del 9 sarà mercoledì a Reggio Emilia dove mancherà Koulibaly squalificato e vedremo se questa solidità dipende dagli uomini o se gli azzurri stiano crescendo come reparto.