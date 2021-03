Il Mattino – Il ritorno più importante, quello del centravanti vero

L’edizione odierna de Il Mattino ha analizzato la partita di ieri tra Napoli e Benevento conclusasi per 2-0 e soprattutto ha fatto un focus sul ritorno di Dries Mertens.

L’attaccante belga ha fatto capire chi in questo sia il punto di riferimento dell’attacco partenopeo e soprattutto quanto sia mancato in questo periodo di assenza che lo ha fatto saltare moltissime partite(non giocava titolare dal 3 dicembre). Altra buona notizia il suo minutaggio, Gattuso lo ha tenuto in campo per 82′ minuti e Mertens ha risposto presente, sacrificandosi, correndo e apparendo in una condizione buona, non al top ma parecchio meglio rispetto a quando e subentrato, ad esempio a Verona.

Ha spaventato quella borsa di ghiaccio applicata sulla caviglia che lo ha tormentato, nell’immagine di fine partita ma lui stesso ha tranquillizzato tutti facendo un cenno di intesa ai giornalisti prima di uscire dallo stadio facendo capire che c’è, sta bene ed è pronto a riprendersi quello che aveva lasciato sul prato di San Siro il 3 dicembre