Il Mattino – Gattuso invita i suoi a pedalare ancora più forte

Rino Gattuso ha parlato forte e chiaro alla squadra prima del match importantissimo contro il Benevento.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il Napoli ha deciso di prorogare la sua decisione di rimanere in silenzio stampa. Una scelta che sembra essere destinata ad andare avanti per un periodo indeterminato. Il tecnico calabrese può essere contento della risposta vista dalla sua squadra, che ha potuto contare anche sulla vicinanza estrema di Aurelio De Laurentiis prima del match.

Un Napoli che si dimostra compatto dopo settimane di spaccatura tra società e allenatore, aspetto deleterio per le sorti ancora in gioco per il piazzamento Champions. Gattuso ritrova la serenità dei tre punti, con la testa già al Sassuolo: adesso, però, bisogna pedalare ancora più forte.