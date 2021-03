Gazzetta – Var che svista, andava annullato il gol a Politano

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha realizzato la moviola di Napoli Benevento finita 2-0 per gli azzurri, concentrandosi soprattutto su un episodio.

Secondo la testata giornalistica infatti era da annullare il goal del 2-0 realizzato da Matteo Politano in quanto dal replay si vede come l’esterno partenopeo tocchi col braccio il pallone anche se involontariamente; la regola infatti dice che se si tocca con il braccio il pallone in prossimità di un goal, la rete siglata va annullata anche se il tocco è nettamente involontario. Per il resto l’arbitro Abisso ed i suoi assistenti non hanno sbagliato nulla; giusto annullare il goal a Zielinski per fuorigioco di Insigne che ostacola la traiettoria del portiere e giusta l’espulsione a Koulibaly per doppio giallo.