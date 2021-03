Gazzetta – Orsato parla ai microfoni e segna uno spartiacque storico

E’ stata un’occasione importantissima quella di ieri per Daniele Orsato.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’appuntamento di ieri a 90° Minuto è stato un evento storico: l’arbitro ha avuto il coraggio di parlare di alcune questioni che hanno fatto rumore in questi anni. 28 febbraio 2021, una data che sicuramente non dimenticheremo.

L’episodio del mancato rosso a Pjanic su Rafinha nella stagione 2017-2018 è stato di primaria importanza: ed è da qui che si è ripartito, da quando l’arbitro ha affermato di aver sbagliato in maniera grossolana ed di essersene accorto già subito dopo il fischio finale.

E’ stato un episodio che ha segnato l’intero campionato, in quella famosa gara che la Juve vinse per 2-3 a San Siro. Il calcio ha bisogno di trasparenza ed Orsato si è esposto in prima persona.