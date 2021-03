Fontana: “Il Napoli ha avuto numerosi infortuni! Quarto posto? Vi dico che…”

Gaetano Fontana, ex calciatore ed oggi allenatore, ha dichiarato a Stadio Aperto, trasmissione in onda su Tmw Radio, su cosa deve operare il Napoli per raggiungere la Champions League:



“Il Napoli deve fare la corsa sulla Roma e la Lazio, che stanno avendo risultati un po’ così… L’Atalanta è una squadra che però non escluderei. Tra le tre mi sembra quella con maggiori possibilità, dopo ogni caduta riescono a reagire e stanno trovando continuità nel progetto, i risultati parlano per loro. Per il Napoli non sarà semplice con tutti questi infortuni, troppi singoli di livello hanno avuto problemi e la squadra ha pagato dazio. Credo però che sarà una bella lotta”.