Danza sul pallone e gli viene negata la gioia del goal, i giudizi su Zielinski

Piotr Zielinski ha disputato una grandissima prova ieri al Maradona con l’elogio di tutti i quotidiani nazionali che ne hanno esaltato la prestazione. Leggiamo insieme alcuni voti in pagella:

Corriere dello Sport – Voto 6,5: Fa tutto bene ed è costantemente un pericolo durante il prosieguo del match. Gli viene annullato una rete per un errore di Insigne.

Gazzetta dello Sport – Voto 6,5: La sua qualità è un fattore in più, le giocate del polacco sono sempre preziose per creare pericoli alla retroguardia sannita.

Tuttosport – Voto 6,5: L’arbitro gli nega la gioia di un goal spettacolare, gioca e danza sul pallone.

Il polacco sembra essere destinato a vivere le stagioni in maniera alterna, non è difficile oramai capire l’andamento classico di Zielinski in tutte le sue esperienze al Napoli da anni or sono. Se solo trovasse la benedetta continuità, potrebbe diventare un fuoriclasse. Questo però è un luogo comune che ripetiamo da tempo e puntualmente il nostro Piotr ci smentisce.