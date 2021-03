Come riportato (Clicca qui), questa mattina la polizia catalana ha fatto visita agli uffici del club blaugrana, per la questione BarçaGate.

Come rivela Cadena Ser, sono stati arrestati Josep Maria Bartomeu, ex presidente, Òscar Grau (CEO del Barça), Romà Gómez Ponti (Responsabile dei servizi legali del club) e Jaume Masferrer, fidato consigliere di Bartomeu.

Le forze dell’ordine hanno perquisito tre aree: finanza, legale e conformità. Alcuni dipendenti sono stati allontanati dagli uffici, altri, ancora non arrivati, sono stati invitati a presentarsi. In questo momento, i Massos sono allo stadio del Barcellona, il Camp Nou, negli uffici con alcuni dei detenuti, per visionare tutta la documentazione.