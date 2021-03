Il quotidiano odierno La Nazione di Firenze fa il punto della situazione sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione.

Il preferito resta Maurizio Sarri, sul quale però resta forte la tentazione di un ritorno al Napoli.

In alternativa occhio a Gennaro Gattuso, il quale non rinnoverà il proprio contratto con i partenopei ed è una delle opzioni valutate da Commisso per la panchina.