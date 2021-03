Criscitiello: “Napoli non pronto per lottare per lo Scudetto, la Juve ha sbagliato alcune scelte”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia nel suo editoriale per TMW ha sviscerato a fondo i temi offerti dalla giornata di campionato appena trascorsa.

Ecco un piccolo estratto:

“Milan, Roma e Napoli non sono pronte per il grande salto. La Juventus doveva difendere il primato ma dopo le scelte estive si è capito subito che il progetto si sarebbe ridimensionato con gravi conseguenze e seri rischi. Pirlo è un bravo ragazzo e un grande professionista ma a 6 anni i nostri figli iniziano dalla scuola elementare e non dalla Cattolica. E’ il percorso della vita, anche professionale. I casi ci sono ma sempre più rari. Pirlo avrebbe dovuto allenare in serie C e non per arrecargli un’offesa ma perché sarebbe stato il giusto percorso per un allenatore che può arrivare. In 6-7 anni, casomani, e non in 6 giorni”.