CorSera – Vittoria che scaccia via i pensieri su nuovi allenatori e nuovi progetti

L’edizione odierna del Corriere della Sera ha analizzato l’importante vittoria del Napoli sul Benevento che ha dato nuova linfa agli azzurri dopo una serie di risultati negativi compresa l’uscita dall’Europa League.

La testata giornalistica ha specificato come questa vittoria sia stata fondamentale per scacciare via le voci sui nuovi allenatori e sui nuovi progetti per la prossima stagione, le voci su Sarri ora sono un po’ più lontane e Gattuso può lavorare con più serenità, quest’ultima fondamentale visto l’ultimo difficile periodo degli azzurri.