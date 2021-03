Commette un’ingenuità non da lui, i giudizi su Kalidou Koulibaly

Koulibaly si è fatto espellere nel finale di Napoli-Benevento dopo un’ingenuità non da calciatore del suo calibro. Analizziamo i voti in pagella per il senegalese:

Corriere dello Sport – Voto 4,5: Partita ben disputata fino alla fine del secondo tempo, quando si fa buttare fuori come un calciatore alle prime armi. La sua assenza peserà.

Gazzetta dello Sport – Voto 5: La scivolata da dietro su Letizia è una vera e propria ingenuità fatale.

Tuttosport – Voto 5,5: Non è una brutta gara la sua, nel secondo tempo prima sfiora la rete del possibile 3-0 e poi si fa buttare fuori con una doppia ammonizione a dieci minuti dalla fine.

E’ costata tantissimo la grossa gaffe del difensore centrale del Napoli, che salterà una trasferta molto importante come quella di Reggio Emilia di mercoledì. In un campo sempre molto ostico per i partenopei, sarebbe stato fondamentale avere una coppia difensiva solida. Al rientro finalmente in campionato dopo Bergamo, il gigante senegalese si fa buttare fuori come un emerito principiante. Koulibaly da insufficienza per questa giornata.