Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 24ª giornata di Serie A: sul fronte degli allenatori spicca la multa da 2 mila 500 euro elevata al tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, sanzionato per “avere, in violazione dell’art 21 comma 9 CGS, dal 15° del secondo tempo, in alcune occasioni, impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.