Il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato sul suo profilo Twitter un post riguardante la visita di Fali Ramadani, agente anche di Maurizio Sarri, a Napoli.

Il giornalista ex Sky precisa che la visita è stata fatta solamente per parlare con Koulibaly e Maksimovic, due suoi tesserati, e che quindi non erano in programma incontri per parlare di un eventuale ritorno del tecnico toscano, perché “non rientrerebbe nei piani del club partenopeo”.