Alvino: “De Laurentiis ha rifiutato delle offerte per Lozano. Su Sarri…”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato al programma Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, di alcuni retroscena di mercato: “Lozano sta disputando una grande stagione. Vi posso dire che sono arrivate delle proposte dalla Spagna. Il presidente De Laurentiis ha rispedito al mittente. Il patron e Giuntoli hanno intenzione di confermare il messicano anche per la prossima stagione. L’ex Psv sarà un punto di forza anche in futuro”.

“Su Kalidou Koulibaly, invece, ho la sensazione che possa partire al termine della stagione attuale, soprattutto se il Napoli non dovesse arrivare in Champions League. Sarri ha detto di no ad un ritorno a Napoli in questa fase della stagione molto delicata”.