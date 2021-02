Verso Napoli-Benevento: le scelte di Gattuso

Manca sempre meno alla sfida che vedrà impegnati questo pomeriggio Napoli e Benevento. Gattuso ritrova Ospina, Hysaj e Demme; restano ai box ancora Lozano, Petagna, Osimhen e Manolas: ma il quadro sembra chiaro. Possibile ritorno dal primo minuto per Ospina, assente dalla vigilia di Napoli-Juventus e che ora con i sanniti potrebbe difendere i pali. In difesa torna la linea a 4, Di Lorenzo e molto probabilmente Ghoulam a fare da terzini, al centro esordisce la coppia Koulibaly-Rrahmani. A centrocampo Bakayoko e Fabian Ruiz dovrebbero partire in coppia, alle spalle di Mertens unica punta il terzetto di qualità Insigne-Zielinski-Politano.

Gattuso varierà molto probabilmente fra 4-2-3-1 e 4-3-3 a partita in corso, come fatto dall’inizio della stagione. Il tecnico dovrebbe quindi accantonare gli esperimenti contro i giallo-rossi e affidarsi alle certezze. A riportarlo è il Mattino.