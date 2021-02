ULTIM’ORA – Sky annuncia: “Continua il silenzio stampa azzurro, De Laurentiis negli spogliatoi!”

Continua il silenzio stampa del Napoli cominciato domenica scorsa dopo il match contro l’Atalanta, perso 4-2. Il club, dopo aver concesso interviste in occasione del match di Europa League contro il Granada, ha deciso di proseguire con il silenzio stampa in campionato. Giornata clou per gli azzurri e per il futuro di Gennaro Gattuso, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di scendere negli spogliatoi in prima persona per caricare la squadra. Lo riferisce Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport.