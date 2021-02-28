Udinese-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Di seguito, le formazioni ufficiali del match:
UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Llorente, Nestorovski. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Samir, Okaka, Braaf, Arslan, Micin, De Maio. All. Gotti
FIORENTINA: (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.A disposizione: Terracciano, Rosati, Valero, Olivera, Caceres, Venuti, Barreca, Montiel, Amrabat, Callejon, Kokorin, Igor. All. Prandelli