SKY – Padovan: “Penso che il nome giusto per il Napoli sia Juric, ma vi spiego cosa non deve fare”

Giancarlo Padovan, ex direttore di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky riguardo gli azzurri: “Il Napoli sta facendo tanta fatica. C’è bisogno di un cambiamento di rotta ed anche velocemente. Infatti, se i partenopei non dovessero arrivare tra le prime quattro in classifica, vorrebbe dire non disputare la Champions League per il secondo anno di fila. Penso che l’allenatore che arriverà dopo Gattuso dovrà essere bravo a non scendere a patti con la società. Dovrà esporre da subito le sue idee, al fine di non creare malintesi. Non deve lasciarsi condizionare dalla società. Penso che un nome giusto per il Napoli possa essere Juric“.