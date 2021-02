Moggi: “I tifosi azzurri vogliono il ritorno di Sarri e la società cercherà di accontentarli”

Luciano Moggi, sull’edizione odierna di Libero, fa il punto sulla situazione in casa Napoli: “La piazza sogna ancora il gioco spumeggiante di Sarri e la dirigenza, probabilmente più per accontentare l’ambiente, cerca di riportarlo al timone della squadra partenopea. Poco importa se il Napoli e Maurizio non si siano lasciati nel migliore dei modi. Sarebbe invece importante che gli attuali dirigenti riflettessero maggiormente sulle caratteristiche dei calciatori a disposizione, prima ancora di pensare all’allenatore”.