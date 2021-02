Mertens non ha la gamba per reggere il tridente: studiato un nuovo piano

Stando a quanto scritto da Il Corriere del Mezzogiorno, Dries Mertens tornerà titolare questa sera contro il Benevento, ma non ha ancora le gambe per reggere il tridente. Per questo motivo, Gennaro Gattuso sta pensando di attuare un nuovo piano gara: in fase di non possesso, infatti, gli azzurri potrebbero passare al 4-4-2, con Politano ed Insigne sulle fasce e Zielinski che si alza vicino a Mertens per aiutarlo nel pressing alto. Insigne potrebbe anche dover attuare dei movimenti che ha già fatto in quest’ultimo mese, accentrandosi sulla trequarti per imbeccare Mertens e Politano.