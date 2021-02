Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Benevento e il rientro di Mertens: “Mertens? Il suo rientro era dubbio, considerate le condizioni ma poi è rientrato e anche in gran forma. La sua rete ha sbloccato il match portando in vantaggio gli azzurri. Anche Ghoulam sta vivendo un ottimo momento di forma. Il secondo gol non so se sia regolare, quello di Politano mi sembra un tocco di braccio piuttosto che spalla”.