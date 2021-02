Letizia: “Giocare al Maradona è sempre un onore. Gol di Politano? Non ho visto se l’ha prese con il braccio”

Gaetano Letizia, giocatore del Benevento, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del Benevento dopo la sconfitta con il Napoli: “Sono contento per il ritorno dopo due mesi. Ora dobbiamo cercare di concentrarci sull’obiettivo stagionale, ovvero la salvezza. Il secondo gol del Napoli? Non ho visto se l’ha presa con la mano, il mio scopo era rinviare la palla. Se il Var dice che è regolare mi attengo alla decisione. Oggi qualcosa è mancato, ma ora bisogna pensare al Verona perché abbiamo bisogno di punti. Sono in grado di giocare dall’inizio, poi è chiaro che le valutazioni le fa il mister. Maradona? Da napoletano è sempre bello giocare in uno stadio intitolato a lui. Ha fatto tanto per la città. Le partite con Verona e Spezia sono fondamentali, abbiamo altre partite importanti a casa pertanto bisogna essere sempre al massimo per salvarci”.