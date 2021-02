Juve , Bonucci esorta i tifosi : “Fino alla fine”

(ANSA) – TORINO, 28 FEB – “Fino alla fine”: con questo semplice messaggio, da anni refrain della Juventus, con tanto di bandiere bianconere come emoticon, Leonardo Bonucci interviene su Instagram dopo il deludente pareggio del Bentegodi per 1-1 contro l’Hellas Verona. Il difensore, assente come altri 6 giocatori di Pirlo, prova a suonare la carica e a credere ancora nella rimonta scudetto, anche se oggi la Juventus rischia di ritrovarsi a dieci punti dall’Inter, nel caso in cui i nerazzurri battessero il Genoa a San Siro.

I bianconeri devono recuperare la partita con il Napoli, riprogrammata il 17 marzo.

(ANSA).