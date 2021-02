Xavier Jacbelli, direttore di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazione ad “Arena Maradona”, trasmissione in onda su Radio Crc: “Trovo che tutte queste critiche che sta ricevendo Gattuso siano esagerate. Sembra che nessuno prenda in considerazione le tante assenze del Napoli in questo 2021. Sarebbe autolesionista per gli azzurri pensare ora a cambiare mister. Speriamo che per il 17 marzo, quando si recupererà Juve-Napoli, soprattutto gli azzurri possano recuperare qualche indisponibile”.