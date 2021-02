Insigne, il fratello: “Spero che oggi segnino entrambi e vinca il Napoli”

Il fratello di Lorenzo e Roberto Insigne, Antonio Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio CRC della sfida che vedrà i suoi due fratelli sfidarsi questa sera alle 18:00:

“Vorrei che la sfida tra Lorenzo e Roberto finisse come all’andata. Gol di entrambi e vittoria del Napoli sul Benevento. Siamo tutti in attesa della gara. Lorenzo è stato messo da Gattuso al centro del progetto. Gattuso ha dato tanto a Lorenzo. Lo stesso Lorenzo ha dato parecchio al tecnico. Sta cambiando spesso ruolo. Per la maglia del Napoli Lorenzo giocherebbe anche in porta. Ormai è un leader. Sapevo che avrebbe segnato il rigore contro la Juve dopo l’errore in Supercoppa. Lorenzo sa riprendersi subito dalle difficoltà. Grazie a Inzaghi anche Roberto sta crescendo sempre di più. In famiglia abbiamo sempre saputo che avrebbe fatto strada pure in A. Roberto sta dando il suo contributo alla salvezza del Benevento. Napoli? La Champions è ancora possibile. Con il recupero degli infortunati, il Napoli potrà risalire la china“.