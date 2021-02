Gattuso e il gruppo sempre più uniti: il tecnico ha chiesto una cosa prima del match con il Benevento

Rapporto sempre più solido fra Gattuso e il gruppo squadra. Lo spogliatoio è in toto con il tecnico che fa da collante e prova a ridare linfa e cattiveria ad un Napoli evidentemente deficitario. Se le voci continuano a farsi sempre più insistenti, Ringhio le isola grazie all’affetto e all’unità del proprio gruppo che capitanato da Insigne pare essersi schierato a favore del tecnico.

Prima del match con il Benevento un discorso è d’obbligo e il tecnico ha radunato la squadra chiedendo espressamente di stringere i denti, l’emergenza sta lentamente rientrando e un ultimo sforzo è d’obbligo. Finalmente oggi tornano a disposizione dal primo minuto Ospina e Mertens mentre in panchina ci saranno Demme e Hysaj non ancora al top della condizione. L’obiettivo sarebbe quello di vincere la quarta gara in casa provando anche ad ottenere il quarto clean sheet consecutivo dopo quelli con Fiorentina, Parma e Juventus fra le mura amiche.