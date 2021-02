FOCUS – Napoli-Benevento: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena alle 18:00 il match fra Napoli e Benevento valido per la 24a giornata di Serie A. Gli azzurri dovranno ripartire dopo l’eliminazione dall’Europa League, a penalizzare gli uomini di Gattuso il risultato dell’andata che inchioda Zielinski e compagni ad un eliminazione dolorosa. D’altro canto in quel di Fuorigrotta arriva il Benevento di Pippo Inzaghi, che nell’ultimo turno ha fermato la Roma sullo 0-0 in casa e vuole prendersi il titolo di ammazza grandi provando a limitare anche i partenopei in casa loro. All’andata Petagna salvò il Napoli, sta volta assente, e il risultato giovò al Napoli che iniziava a soffrire e a non saper gestire le situazioni che vi presentavano. Ora la situazione è cambiata, il Napoli dietro tutte le grandi vuole sfruttare il match per accorciare sulla Lazio e la Juventus, sperando in un risultato in negativo dell’Atalanta contro la Samp.

L’ultima vittoria fra Napoli e Benevento in casa degli azzurri risale al settembre 2017, quando lo strepitoso gruppo diretto da Maurizio Sarri surclassò per 6-0 un neopromosso e al quanto inesperto Benevento. Questo l’unico precedente nell’ex San Paolo. Il momento delle due squadre si può definire abbastanza altalenante. Nelle ultime 5 solo 3 sconfitte e 2 vittorie per Gattuso che settimo proverà ad accorciare con il Benevento quindicesimo, che nelle ultime 5 ha collezionato 4 pareggi e 1 sconfitta.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, tramite un abbonamento Sky Calcio e Sport. Inoltre il match sarà disponibile anche in streaming con l’app di Sky Go, e con un abbonamento Calcio su NowTv.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.Gattuso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All.Inzaghi