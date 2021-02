Fabian e l’operazione riscatto: la rivincita dello spagnolo fra campo e mercato

Un gol contro il Granada e 3 gare da titolare: Fabian Ruiz si sta prendendo la sua rivincita. Un inizio di campionato burrascoso e un lungo stop causa Coronavirus, ora per Fabian però la storia è cambiata. Il gol in Europa League potrebbe essere la svolta nella stagione dell’ex Betis che sin qui non aveva convinto del tutto, ma che ora potrebbe essere una pedina importante nello scacchiere di Gattuso. Una rete che da fiducia e riporta alla mente nuove certezze e consapevolezze, con uno sguardo al mercato. Infatti in passato su di lui le big spagnole sembravano pronte a fiondarsi sborsando anche cifre record. Questa situazione al momento non è ripetibile, data anche la volontà dello spagnolo di fare bene con la ‘camiseta’ azzurra con l’obiettivo del piazzamento Champions.