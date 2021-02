Barba: “Potevamo fare di più ma non abbiamo mai mollato. Classifica? Dipende tutto da noi”

Federico Barba, difensore del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta contro il Napoli per 2-0 al Maradona. Ecco quanto detto dal giocatore: “Siamo un pò dispiaciuti perchè potevamo fare meglio sul piano del gioco. Nota positiva è che non abbiamo mai mollato e abbiamo lottato fino alla fine. Dobbiamo essere concentrati sempre sulla classifica, è molto corta e ci sono molte squadre in corsa. Dipende tutto da noi, dobbiamo giocare ogni partita valutandone il giusto peso”.