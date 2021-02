TuttoSport – Dalla prossima settimana il gruppo squadra sarà al completo!

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla situazione infortuni in casa Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, l’infermeria si sta svuotando: “Ma Gattuso e la squadra ora possono guardare al futuro con maggior ottimismo, per il graduale rientro dei tanti ancora in infermeria. Domenica sarà il turno di Ospina, Hysaj e Demme: ieri hanno lavorato in gruppo, Gattuso oggi li convocherà per il derby con il Benevento. Forze fresche per dare respiro a chi si sta sacrificando in questo periodo, come Di Lorenzo e Bakayoko. Fino a domenica prossima, partita casalinga col Bologna, ci sarà ancora emergenza; poi, nella prima settimana piena di allenamenti, Ringhio dovrebbe ritrovare il resto degli assenti, in particolare i tre attaccanti Osimhen, Lozano e Petagna“.