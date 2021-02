Torino, l’allenamento salta anche oggi: la situazione dopo il mini-focolaio Covid

Come si apprende dal portale tuttomercatoweb.com, continua la diffusione del virus nel mini-focolaio Covid rilevato in casa Torino. La squadra di Nicola non potrà allenarsi neanche oggi a causa dei numerosi casi di positività. A comunicarlo è stato direttamente il club granata attraverso una nota ufficiale: “Il Torino Football Club comunica che, su disposizione dell’Autorità sanitaria locale competente, anche oggi la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento. Per tutto il gruppo squadra previsti in data odierna nuovi controlli con il tampone molecolare”.