Sportweek – Zaccagni racconta il rapporto con Juric: “Mi lascia libero giocare con fantasia…”

La stagione dell’esplosione a Verona e i riflettori accesi su di lui per il ‘salto’ in una grande, con il Napoli tra le squadre più interessate. Mattia Zaccagni, obiettivo degli azzurri per la prossima finestra di mercato, ha rilasciato un’intervista al periodico Sportweek per parlare spprattutto del suo presente e del rapporto con Juric:

“Il mister mi lascia libero di spaziare su tutto il fronte d’attacco, è per questo che abbiamo un gioco imprevedibile e riesco a fornire tanti assist ai miei compagni. Le indicazioni che mi vengono date sono quelle di provare a fare quello che mi passa per la testa con la palla tra i piedi, mi fa piacere di aver alzato l’asticella e voglio rimanere a questi livelli. Campionato? E’ lungo e faticoso, ma dobbiamo dare il 100% in ogni partita perché appena molli un colpo gli avversari ti passano davanti. All’inizio facevo fatica a reggere i carichi di lavoro duri di Juric ma adesso tengo bene il ritmo delle ripetute e delle sedute atletiche”.