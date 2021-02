Spezia-Parma, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’anticipo tra Spezia-Parma, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per avvicinare l’obiettivo salvezza. Confermato Agudelo per lo Spezia, Karamoh titolare per il Parma.

Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara. All. Italiano

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Mihaila. All. D’Aversa