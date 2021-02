Serie A – Il Bologna batte la Lazio, momento ‘no’ per i biancocelesti

Dopo la debacle in Champions contro il Bayern Monaco arriva un’altra sconfitta per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti escono senza punti dal Dall’Ara nel match valido per la 24esima giornata di Serie A contro il Bologna di Mihajlovic. Finisce 2-0 in favore dei rossoblu con un gol per tempo: sblocca al 19′ Mbaye, dopo un rigore sbagliato da Ciro Immobile, raddoppia al 64′ Sansone con un gran tiro al volo in area di rigore. Bologna che dunque si posiziona all’11esimo posto in classifica, ma occhio ai risultati delle inseguitrici; Lazio invece sesta con 43 punti.